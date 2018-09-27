Доставка воды – питьевая вода по СПб в офис и на дом

Компания «Пей» доставит питьевую воду в бутылях по Санкт-Петербургу уже в день заказа, если вы оставите заявку до 12 ч дня. В остальных случаях заказ воды в СПб оформляется на нашем сайте или по телефону с бесплатной доставкой на следующий день. Компания располагает собственной артезианской скважиной в экологически чистом районе Ленинградской области – на Карельском перешейке. Сразу после розлива вода поступает к нашим розничным и оптовым покупателям. Помимо питьевой бутилированной воды, мы предлагаем аренду и обслуживание кулеров, а также продаём тиабары, одноразовую посуду, аксессуары, чай, кофе и др.
Вы можете заказать воду в офис, на дом и даже на дачу – мы поднимем бутыли прямо до дверей квартиры или работы.
Вода – лучший напиток для утоления жажды и поддержания здоровья.
Мы быстро доставим питьевую воду в СПб и Ленинградской области. Для заказа воды звоните по телефонам +7 (812) 425-67-08, +7 (981) 826-27-28. Или напишите ваше имя и телефон в форме обратной связи – в течение 15 минут с вами свяжется наш менеджер. Также заявку можно отправить в социальных сетях и удобном вам мессенджере.
Бесплатная доставка:
Минимальный вечерний интервал составит 3 часа.
Если работает лифт, то подъем на этаж будет бесплатным независимо от количества бутылей. В домах без лифта курьер поднимает бутыли на 3 этаж бесплатно, выше – 50 рублей за каждый этаж (для любого числа бутылей).
Доставка питьевой воды в пригороды происходит с 09 до 16 ч в определенные дни. Расписание размещено на странице «Доставка».