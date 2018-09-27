Доставка воды – питьевая вода по СПб в офис и на дом



Компания «Пей» доставит питьевую воду в бутылях по Санкт-Петербургу уже в день заказа, если вы оставите заявку до 12 ч дня. В остальных случаях заказ воды в СПб оформляется на нашем сайте или по телефону с бесплатной доставкой на следующий день. Компания располагает собственной артезианской скважиной в экологически чистом районе Ленинградской области – на Карельском перешейке. Сразу после розлива вода поступает к нашим розничным и оптовым покупателям. Помимо питьевой бутилированной воды, мы предлагаем аренду и обслуживание кулеров, а также продаём тиабары, одноразовую посуду, аксессуары, чай, кофе и др.

Вы можете заказать воду в офис, на дом и даже на дачу – мы поднимем бутыли прямо до дверей квартиры или работы.