Доставка воды – питьевая вода по СПб в офис и на дом

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова 38
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Доставка питьевой воды в СПб
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Каталог
Бутилированная вода
19 литров
5-8 литров
0,33 - 1,5 л
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Бутилированная вода
19 литров
5-8 литров
0,33 - 1,5 л
Артезианская вода
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Архыз
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hello@watertodrink.ru
Каталог
Бутилированная вода
19 литров
5-8 литров
0,33 - 1,5 л
Кулеры
Кулер для воды с нижней загрузкой
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Кулеры для воды с холодильником
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Механическая помпа
Электрическая помпа
Диспенсеры
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Стаканодержатели
Для хранения бутылей
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Одноразовая посуда
Бумага, полотенца
Вилки
Ложки
Сопутствующие товары
Другое
Кофе
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Антисептики
Маски для лица
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Пурифайеры
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О компании
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Сертификаты
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Услуги
Аренда
Аренда пурифайера
Аренда кулера
Сервис
Санобработка и чистка кулера для воды
Ремонт кулера
Санитарная обработка пурифайера
Доставка
Оплата
Контакты
...
Каталог
Бутилированная вода
19 литров
5-8 литров
0,33 - 1,5 л
Артезианская вода
Минеральная вода
Архыз
Детская вода
Подписки
Кулеры
Кулер для воды с нижней загрузкой
Кулера для воды с нагревом и охлаждением
Кулеры для воды с холодильником
Напольные кулеры для воды
Настольные кулеры для воды
Тиабары
Помпы для питьевой воды
Механическая помпа
Электрическая помпа
Диспенсеры
Напольные диспенсеры
Настольные диспенсеры
Аксессуары
Пустые бутыли 19 литров
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Стаканодержатели
Чехлы для бутылей
Для хранения бутылей
Подставки для бутылей
Стеллажи для бутылей
Стойки для бутылей
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Ремонт кулера
Санитарная обработка пурифайера
Замена фильтров в пурифайере
Комплексное обслуживание пурифайера
Ремонт пурифайера
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Каталог
Бутилированная вода
Назад
Бутилированная вода
19 литров
5-8 литров
0,33 - 1,5 л
Артезианская вода
Минеральная вода
Архыз
Детская вода
Подписки
Кулеры
Назад
Кулеры
Кулер для воды с нижней загрузкой
Кулера для воды с нагревом и охлаждением
Кулеры для воды с холодильником
Напольные кулеры для воды
Настольные кулеры для воды
Тиабары
Помпы для питьевой воды
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Помпы для питьевой воды
Механическая помпа
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Диспенсеры
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Доставка воды – питьевая вода по СПб в офис и на дом

Компания «Пей» доставит питьевую воду в бутылях по Санкт-Петербургу уже в день заказа, если вы оставите заявку до 12 ч дня. В остальных случаях заказ воды в СПб оформляется на нашем сайте или по телефону с бесплатной доставкой на следующий день. Компания располагает собственной артезианской скважиной в экологически чистом районе Ленинградской области – на Карельском перешейке. Сразу после розлива вода поступает к нашим розничным и оптовым покупателям. Помимо питьевой бутилированной воды, мы предлагаем аренду и обслуживание кулеров, а также продаём тиабары, одноразовую посуду, аксессуары, чай, кофе и др.

Вы можете заказать воду в офис, на дом и даже на дачу – мы поднимем бутыли прямо до дверей квартиры или работы.


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Вода Пей! 19 литров
Хит
Рекомендуем
Вода Пей! 19 литров
Варианты цен
от 1 до 1
310 руб.
от 2 до 2
280 руб.
от 3 до 5
260 руб.
от 6 до 10
240 руб.
от 11 до 20
220 руб.
от 21 до 30
215 руб.
от 31
210 руб.
310 руб.
340 руб.
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Легенда гор Архыз 19 литров
Хит
Рекомендуем
Легенда гор Архыз 19 литров
Варианты цен
от 1 до 1
625 руб.
от 2 до 2
615 руб.
от 3 до 5
575 руб.
от 6 до 10
565 руб.
от 11 до 19
530 руб.
от 20
480 руб.
625 руб.
655 руб.
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Йодис 19 литров
Рекомендуем
Йодис 19 литров
Варианты цен
от 1 до 1
325 руб.
от 2 до 2
300 руб.
от 3 до 5
280 руб.
от 6 до 10
260 руб.
от 11 до 20
250 руб.
от 21 до 30
240 руб.
от 31
235 руб.
325 руб.
355 руб.
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Для Ляль 5 литров
Для Ляль 5 литров
150 руб.
150 руб.
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Пей! Умеренно (Подписка на 6 месяцев)
Новинка
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Пей! Умеренно (Подписка на 6 месяцев)
7 800 руб.
7 800 руб.
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Пей! Много (Подписка на 6 месяцев)
Новинка
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Пей! Много (Подписка на 6 месяцев)
14 400 руб.
14 400 руб.
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Пей! Лайт (Подписка на 6 месяцев)
Новинка
Рекомендуем
Пей! Лайт (Подписка на 6 месяцев)
3 192 руб.
3 360 руб.
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Пей! Много (Годовая подписка)
Новинка
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Пей! Много (Годовая подписка)
25 920 руб.
28 800 руб.
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Пей! Умеренно (Годовая подписка)
Новинка
Рекомендуем
Пей! Умеренно (Годовая подписка)
14 040 руб.
15 600 руб.
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Пей! Лайт (Годовая подписка)
Новинка
Рекомендуем
Пей! Лайт (Годовая подписка)
6 048 руб.
6 720 руб.
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Как заказать воду?
1
Вы оставляете заявку на сайте, в социальных сетях или любом удобном мессенджере
2
За вами закрепляется личный менеджер, который с вами связывается и подтверждает заказ
3
Выбираете удобное время доставки и способ расчета
4
Вам доставляют воду и забирают использованные бутылки
Оформите заказ в один клик!
Заполните форму и наш оператор перезвонит вам в течение 15 минут!
Заказать воду
Сертификаты
&quot;Пей!&quot; - Декларация соответствия (ЕАС)
"Пей!" - Декларация соответствия (ЕАС)
&quot;Пей!&quot; - Протокол полного хим. анализа воды - стр. 1
"Пей!" - Протокол полного хим. анализа воды - стр. 1
&quot;Пей!&quot; - Протокол полного хим. анализа воды - стр. 2
"Пей!" - Протокол полного хим. анализа воды - стр. 2
&quot;Пей!&quot; - Протокол краткого хим анализа - стр. 1
"Пей!" - Протокол краткого хим анализа - стр. 1
&quot;Пей!&quot; - Протокол краткого хим анализа - стр. 2
"Пей!" - Протокол краткого хим анализа - стр. 2
Отзывы
Александра Ковалева
Пользуюсь услугами компании Пей около года. Пока всё устраивает – цена, скорость доставки, чёткий график доставки. Не надо полдня сидеть дома и ждать курьеров, выбираю трёхчасовой интервал вечером или в субботу. Я заказываю на дом воду Пей в многоразовых бутылях и минералку ПСЫЖ. В подарок в первом же заказе привезли ручную помпу, до сих пор исправно работает.
Михаил Торопов
Я отвечаю за снабжение нашего офиса водой, как для клиентов, так и для сотрудников. Работаю в небольшой частной клинике. Расход воды приличный. По цене и качеству устроила вода Пей в 19 л бутылях. Сначала заказывали в одноразовых, пробовали. Когда решили сотрудничать с фирмой постоянно, то перешли на многоразовые бутыли. Привозят новый заказ и забирают пустые бутыли. Временами получаем скидки, если делаем большой заказ (больше обычного). Всё проводим официально по документам. Договор заключили как юрлицо. В этом плане всё чётко, без проблем.
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График доставки воды

По Санкт-Петербургу

Бесплатная доставка:

  • в будни с 09 до 16 ч и с 17 до 21 ч;
  • в субботу с 09 до 16 ч.

Минимальный вечерний интервал составит 3 часа.

Если работает лифт, то подъем на этаж будет бесплатным независимо от количества бутылей. В домах без лифта курьер поднимает бутыли на 3 этаж бесплатно, выше – 50 рублей за каждый этаж (для любого числа бутылей).

По Ленинградской области

Доставка питьевой воды в пригороды происходит с 09 до 16 ч в определенные дни. Расписание размещено на странице «Доставка».

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Наши операторы помогут определиться с объемом, расскажут про скидки, и оформят доставку в удобное для вас время
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